Morelos, de nuevo es duda para clásico ante Celtic tras estar en Selección

Alfredo Morelos estuvo en la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos dos partidos de la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela, sin embargo, el delantero cordobés no hizo parte de ningún partido, ya que antes de enfrentar a La Verde, sufrió una lesión que le impidió participar.

La Selección Colombia tuvo que desconvocar al futbolista al delantero antes de viajar a Venezuela para el duelo final, luego de que no se alcanzara a recuperar de una lesión muscular en el muslo izquierdo.

Esta misma molestia física es la que ahora tiene en duda su participación en el clásico denominado 'The Old Firm" (la vieja firma o acuerdo) que tendrá lugar el próximo domingo y que podría ser decisivo para la liga escocesa, ya que Celtic es líder con 76 puntos y Rangers es segundo con 73.

Por su parte, sería la segunda vez en el mismo año que el colombiano se pierde este clásico, ya que en febrero tampoco pudo estar luego de que hiciera parte de la Selección Colombia y en esa oportunidad no tuvo minutos con el equipo de Reinaldo Rueda, situación que fue fuertemente criticada por la prensa escocesa.

El delantero cordobés, no ha tenido suerte con la Selección Colombia ya que apenas ha podido jugar 430 minutos en el combinado Tricolor y no ha estado presente debido a no convocatorias o incluso por COVID-19 en la Copa América de 2021.

Morelos ha disputado solo 10 partidos con la Selección, de los cuales en sólo 5 fue titular y el resto entró desde el banco, repartiéndose en tres amistosos, cuatro por Eliminatorias y tres en Copa América.