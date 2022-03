El Spin Off de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno

La serie 'House Of The Dragon', spinoff de 'Game of Thrones' se estrenará el domingo 21 de agosto, en la plataforma de streaming HBO Max y en HBO, presentando un capítulo cada semana.

La producción contará con diez episodios y se estará ambientada 200 años antes de los acontecimientos de 'Game Of Thrones', contando la historia de la 'Casa Targaryen'.

La historia se encuentra basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, quien participó como productor y cocreador. La serie es dirigida por Clare Kilner y Geeta V. Patel.

En el elenco principal de la serie podremos ver actores como Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.