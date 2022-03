Nuevo PlayStation Plus se lanzará en junio con más de 700 juegos

Sony Interactive Entertainment (SIE) dio a conocer que en junio tendrá lugar la fusión de sus servicios de suscripción actuales, PlayStation Plus y PlayStation Now, en la nueva plataforma PlayStation Plus, que ofrecerá a los jugadores tres opciones de suscripción.

El proyecto 'Spartacus' se consolidará con el nombre de PlayStation Plus, en el que estará integrado el servicio de suscripción de PlayStation Now, que dejará de estar disponible de forma individual.

Este nuevo formato, denominado PlayStation Plus, incluye tres niveles de juego, con diferentes ventajas y precios según el tipo de suscripción (mensual, trimestral o anual).

PlayStation Plus Essential es el nivel más sencillo y, como consecuencia, el más asequible. Le sigue PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Todos ellos estarán disponibles en el mes de junio de este año.

Según indicó Sony en un comunicado, con la desaparición de PlayStation Now, las suscripciones migrarán al nivel más completo de PlayStation Plus, Premium, sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio.

VENTAJAS

PlayStation Plus Essential es el modo de suscripción más sencillo, que incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente. Esto es, dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, acceso multijugador 'online' y almacenamiento en la nube para las partidas guardadas.

Los precios del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio de PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra, en cambio, además de incluir todas las ventajas del nivel básico, añade un catálogo de hasta 400 títulos para PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5), entre los que se encuentran juegos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En este nivel lo juegos son descargables.