Tras polémica por preconteo, anuncian cambios en formularios E-14 y jurados

Tras la polémica que generaron las inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios E-14, en el preconteo de las elecciones legislativas, la Registraduría anunció nuevas modificaciones a este tarjetón, con el fin de darle mayor transparencia a la entrega de resultados.



“Vamos a hacer unos cambios que van a favorecer el preconteo, y sobretodo para que los jurados de votación no tengan problema en el diligenciamiento de los formularios. En las últimas elecciones presidenciales este formulario era más pequeño; lo hemos agrandado. Estamos incluyendo también la foto de la tarjeta electoral (el tarjetón que se marca). Esto es para evitar cualquier equivocación”, explicó el registrador Alexander Vega.



Según dijo Vega, “las medidas que hemos tomado para la elección presidencial van a ser: el formulario E-14 mucho más amplio, a color (incluyendo las casillas no marcadas), y van a estar incluidas las fotos de los candidatos para que no haya ninguna equivocación”. En ese sentido, añadió que “estamos revisando con las campañas, la figura del asterisco (*) o del guion (-); esas casillas en blanco hay que diligenciarlas, para evitar que queden espacios en blanco. Se manejará el mismo lenguaje entre las campañas políticas y la Registraduría, para evitar lo que ocurrió el domingo 13 de marzo”.

De otra parte, señaló que “para evitar problemas con los jurados, en la transmisión se va a hacer control en tiempo real sobre todo lo que se transmita ese domingo. ¿Con qué objetivo? Que si hay alguna alarma, que algún candidato venga con cero votos, en tiempo real vamos a hacer auditoría de control para que los jurados no solo incluyan bien los datos de los candidatos, las cifras y los votos que saquen, sino que los transmisores podrán leer de manera correcta la transmisión”.



Para el próximo 29 de mayo, cuando se realice la primera vuelta, dijo Vega que se van a variar todos los jurados de votación; “vamos a hacer un nuevo sorteo, con una capacitación mucho más profunda, y lo importante es que vamos a garantizar que ninguna mesa quede homogénea en el país. Van a ser heterogéneas y vamos a variar los sectores de postulación, priorizando el de los partidos políticos, los cuales van a tener todas las garantías para que postulen sus candidatos para ser jurados de votación”.



Finalmente, concluyó el funcionario, que busca “garantizar no solo el proceso y transaparencia, sino no tener inconvenientes con los jurados de votación y los transmisores ese día, y hacer un preconteo ágil, que demuestre la realidad en las meses del país”.