En redes sociales fans de Lady Gaga celebran su cumpleaños /

La ganadora del premio Óscar a la Mejor Canción Original esta de cumpleaños, Lady Gaga celebra este 28 de marzo sus 36 años. La artista ha sido reconocida en el mundo por su música, en donde se destacan canciones como Born this way o Marry the night.

Con el cumpleaños de la actriz, los saludos y felicitaciones no se han hecho esperar, sobre todo, por parte de los fanáticos. Por medio de Twitter, le han dejado trinos indicando que es muy talentosa y que hoy celebran su vida.

Algunos han mencionado que la artista "es la mejor" y que, incluso, gracias a sus éxitos les ha "salvado la vida".

#HappyBirthdayLadyGaga feliz cumpleaños para la mejor cantante del mundo lady laga pic.twitter.com/hvxoMeOTaf — Laura Yadira (@LauraYa81644234) March 28, 2022

@ladygaga te amo, hoy y por siempre. Jamás tendré amor suficiente que devolverte. Feliz cumpleaños mi amor. ❤️‍🔥



Espero que uses Google translate para saber lo que te dicho. Besos. — Kai (Encargos abiertos) (@kaielvans) March 28, 2022