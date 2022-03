Tres meses de salarios deben a los trabajadores de la liquidada Medimás en Boyacá

La presidenta de Anthoc Boyacá, María del Carmen Sánchez, calificó como crítica la situación para los trabajadores de la liquidada Medimás EPS porque no les han pagado tres meses sin salarios.

“Queremos brindarle el apoyo a los compañeros que no tienen cómo darle de comer a sus familias, no tienen la esperanza de recibir un salario de aquí en adelante y no sabemos hasta cuándo ellos (Medimás) quieran pagarles”, dijo.

Según Sánchez, la masacre laboral fue orquesta por el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal.

Solicitó al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán intervenir ante esta situación porque a juicio de ella “las familias están aguantando hambre”.

Al director territorial del Ministerio del Trabajo de Boyacá, Javier Mauricio Bayona, se le solicitará para el próximo cuatro de abril una reunión con el fin de buscar una salida para que se les pague a los trabajadores.

Con respecto a la deuda de Medimás con los hospitales públicos y privados por $100.498 millones dijo que preocupa porque es demasiado alta.

Sobre los pacientes de la liquidada Medimás, Sánchez dijo que han sido trasladados a otras EPS en donde se les suspendieron sus tratamientos.

"Iban a hacer trasladados a otras EPS, pero en este momento no saben dónde, Le suspendieron sus tratamientos, sus consultas, es decir son víctimas de una muerte anunciada”, explicó.