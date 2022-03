Nairo se aferra a Cataluña: "Habrá ataques y cualquier cosa puede pasar"

Nairo Quintana explicó que en las dos jornadas que quedan de la Volta a Catalunya "habrá ataques de diferentes lados y cualquier cosa puede pasar", tras perder este viernes el maillot de líder por un segundo a causa de que el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) bonificó en un esprint intermedio.

"Tenemos la confianza de que estos días con lluvia nos ha ido bien. Lo intentaremos, no sé cómo lo vamos a hacer. La idea es ir bonificando si se puede y mañana está claro que va a haber guerra de todo el mundo", añadió el segundo clasificado en la general ante los medios presentes en la Volta antes de tomar la salida de la sexta etapa, con inicio en Salou y final en Cambrils.

El recorrido tendrá tres puertos, uno de primera categoría y dos de segunda, y la jornada transcurrirá bajo la lluvia y un ambiente frío. "Es un recorrido bastante particular, con carreteras estrechas y para arriba y para abajo. Hay mucha curva también", analizó Quintana.

En todas las etapas de la edición de esta Volta se han podido ver aficionados y banderas colombianas para animar al corredor de 32 años.

"Siempre lo repito. Es el premio más grande que he ganado en el ciclismo. Tener tanta afición y amantes del ciclismo que me siguen y que realmente me quieren. Mis pedaladas van por ellos", sentenció.