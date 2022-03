¿Cómo lograr una indemnización si sufrió un accidente de tránsito?

Rp Holding SAS es una firma de abogados especializados en el tema de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito. Este equipo de abogados liderado por el Dr. Juan David Ricaurte Zalabata, está preparado para brindarle una asesoría integral y acompañamiento jurídico para explicarle qué debe hacer en estos casos.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial en lo que va del 2022 se han presentado en total 1136 accidentes de tránsito, incluyendo a motociclistas, ciclistas, peatones y vehículos.

Cuando se presenta un accidente de tránsito, este da lugar a tres procesos:

1. Un proceso administrativo liderado por la sectorial de tránsito competente en el lugar de ocurrencia de los hechos, que busca imponer sanciones al conductor infractor de las normas de tránsito.

2. Un proceso Penal en principio liderado por la fiscalía General de la Nación y luego por los jueces Penales de la República.

3. Un Proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual liderado por los Jueces Civiles o Administrativos de acuerdo con la naturaleza jurídica de los involucrados en el infortunio, que busca imponer las respectivas condenas pecuniarias a los responsables, de acuerdo con las características particulares de cada caso.

La firma Rp Holding SAS quiere ayudarlo: ¿cómo puede brindarle una asesoría si se ha visto involucrado en un accidente de tránsito?

Desde su primer contacto con la firma, pondrán a un profesional especializado para que le brinde una asesoría integral de manera gratuita y especifica a su caso en particular, con el fin de aclarar dudas de manera inmediata y darle un diagnóstico de lo que se puede hacer en su caso.

¿Sabe qué hacer en estos procesos?

Rp Holding SAS hace un acompañamiento, con el fin de velar por sus intereses. Si usted desconoce el proceso que debe realizar en estos casos, hoy le responderemos las preguntas más frecuentes para que se asesore.

¿Es buena idea llegar a un acuerdo en el sitio del accidente?

Cuando los daños son mínimos y solo afectan cuestiones menores y estéticas de los vehículos involucrados, es viable esta posibilidad, sin embargo, Rp Holding SAS aconseja a los involucrados a que, si cuentan con una póliza de seguros para este tipo de contingencias, comuniquen tal situación a su compañía aseguradora.

Por otro parte y en caso de haber sufrido golpes o lesiones, sugieren no acceder a ningún tipo de acuerdo hasta no ser valoradas las potenciales lesiones. Es importante que todo trauma en mayor o menor medida sea revisado por el personal médico calificado.

¿Qué tan relevante es el informe de tránsito?

Los abogados de Rp Holding SAS enfatizan en la importancia del informe policial de accidente de tránsito, el cual constituye un documento que brinda información sobre el lugar y fecha de los hechos, las características de la vía, y los vehículos y personas involucradas. Además, cuenta en su estructura con un esquema topográfico que ayuda a esclarecer lo que verdaderamente sucedió.

Cabe resaltar que la firma de abogados le asegura a sus potenciales clientes que este informe es de suma relevancia, sin embargo, el hecho de que no se haya realizado no significa que no pueda iniciar acciones para obtener la indemnización por los perjuicios causados en el accidente.

En conclusión, si cuenta o no con el informe de accidente de tránsito, en ambos casos los abogados pueden ayudarle.

¿Debería esperar a las autoridades?

Lo ideal es que las autoridades competentes realicen las labores de documentación de los hechos, esto permite a las víctimas contar con elementos cruciales a la hora de realizar reclamaciones.

Sin embargo, no permitir a las autoridades documentar el hecho, no hace de su accidente inexistente, ni tampoco imposible de reclamar los perjuicios causados, pero resulta para el abogado un poco más compleja la estructuración del caso.

¿Puedo reclamar si nunca se hizo el informe de tránsito?

Sí. El informe policial de accidente de tránsito es una pieza procesal importante a la hora de entrar a reclamar perjuicios sufridos en un caso de un accidente de tránsito, sin embargo, la ley le permite a la víctima probar el hecho con otros medios probatorios, como las declaraciones de testigos.

¿Cómo saber quién responde?

En Colombia la actividad de conducción es considerada para efectos jurídicos como una actividad peligrosa, lo cual implica que los conductores deben estar sujetos a unas premisas básicas para evitar poner en riesgo a los demás actores de la vía, como la conducción preventiva.

Cada caso y contexto de accidente es muy particular, por ello es ideal que un profesional en la materia pueda analizar los hechos, para determinar quien pudo haber sido el responsable del accidente.

Una vez analizada esta situación los abogados podrán establecer quien o quienes son los potenciales responsables de los daños causados en un accidente de tránsito e iniciar acciones en aras de obtener una indemnización para las víctimas.

¿Qué pruebas requiero para adelantar la solicitud de indemnización o para defenderme frente a una reclamación?

Este tipo de procesos exigen por parte de las víctimas probar el hecho, los daños sufridos y un nexo de causalidad o vínculo causa y efecto entre estos daños, y el accidente de tránsito.

Teniendo en cuenta lo anterior, los documentos que Rp Holding SAS Regularmente solicita a sus clientes son:

· Informe de accidente de tránsito o en su ausencia testigos de los hechos.

· Historial clínico que documente las lesiones sufridas.

· En los casos de homicidio culposo, el acta de levantamiento de cadáver, protocolo de necropsia o registro civil de defunción.

Con esta información pueden iniciar la estructuración del caso para determinar la viabilidad de una potencial demanda por los perjuicios causados.

¿Qué puedo solicitar como reparación por los daños sufridos?

El enfoque de esta firma de abogados va dirigido a obtener indemnizaciones económicas en consideración a los daños sufridos.

Esta indemnización está compuesta por los perjuicios materiales, morales, fisiológicos, de rebote, del daño a la vida de relación y demás que resulten probados y ocasionados por el accidente.

A estos tendrán derecho no solo la víctima o víctimas sino todo su espectro familiar, es decir, abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos y toda aquella persona que tenga una relación de mucha cercanía con la víctima a pesar de no tener un vínculo consanguíneo.

¿Cuánto tiempo tengo para iniciar acciones legales?

Debe tener en cuenta que las oportunidades para reclamar varían y tratándose de accidentes de transito existen unas distinciones:

Cuando el responsable de los hechos es una entidad de naturaleza pública, la oportunidad para reclamar es de dos años.

Si el responsable es un particular, el termino de prescripción de los derechos a reclamar corresponde a 10 años.

Ahora bien, dependiendo de la naturaleza de la responsabilidad también existen otros términos, por ejemplo, cuando la responsabilidad es contractual y sucede dentro del contexto de un contrato de transporte, este termino se reduce a dos años.

Si usted desea realizar la reclamación por un accidente de tránsito y quiere tener más información, la firma Rp Holding SAS lo invita a comunicarse con ellos para responder otras posibles dudas e iniciar el respectivo proceso.