Rivaldo: “Colombia no juega a la altura de la calidad de jugadores que tiene”

Rivaldo, legendario exjugador brasileño, dialogó con los distintos medios de comunicación colombianos, donde hizo un análisis del presente de la Selección Colombia y de las Eliminatorias Sudamericanas a nivel general.

El embajador de Betfair comentó en una charla organizada por la casa de apuestas sobre la actualidad de la clasificatoria y la de Colombia: "bajó mucho el nivel. Nosotros vemos la situación en la que están Brasil y Argentina, clasificados con varios partidos de anticipación. Creo que Brasil no perdió ningún juego entonces creo que el nivel está fácil, no está tan difícil como antes y claro que nosotros vemos una Colombia que tienen grandes jugadores pasando por un momento difícil, entonces la gente ve un Brasil o un Argentina que están sacando provecho y por eso ya están clasificados para el Mundial".

Al respecto añadió: "pero yo pienso que el nivel está muy bajo comparado con años anteriores. El fútbol está pasando por un momento muy difícil y Brasil está sacando provecho, tiene grandes jugadores, la mayoría están jugando fuera de Brasil, tiene jugadores con más experiencia y está sacando provecho".

Al ser interrogado a qué puede deberse el mal momento del equipo de Reinaldo Rueda, señaló: "no sé explicar la situación de la selección colombiana, a pesar que tiene muy buenos jugadores, está pasando por un momento difícil y tal vez no logre clasificar al Mundial. Brasil lleva una buena ventaja porque está en un gran nivel, el Brasileirao es muy competitivo, hay muchos jugadores talentosos jugando en ligas internacionales y eso facilita mucho estar liderando las Eliminatorias. Es más, creo que si Brasil jugara solo con jugadores de las ligas brasileñas, sin tener ningún internacional, también estaría clasificado".

"No hay ningún otro país latinoamericano que tenga tantos futbolistas de calidad como Brasil y esto hace que el nuestro técnico Tite tenga muchas opciones para plantear los partidos", añadió sobre esto.

Para el campeón del mundo en Corea y Japón 2002, Colombia aún no se encuentra eliminada. "La clasificación de Colombia está muy complicada pero aún hay esperanza. Colombia tiene grandes jugadores que tienen que dar todo de sí para conseguir los 6 puntos. Ellos deben inspirarse en la gente que los ve, en su sueño de ir al mundial y de sumar esa hazaña en su carrera profesional, así sea a través del repechaje".

Y añadió: "a mí me gustaría mucho verlos en la Copa del Mundo, especialmente porque tengo un gran recuerdo de jugadores colombianos con un juego calidoso. El equipo actual debe inspirarse en esas selecciones anteriores para clasificar".

No obstante, advirtió que el juego de Colombia no corresponde a la calidad de sus jugadores: "siento que Colombia no está jugando a la altura de la calidad de jugadores que tiene. Hay jugadores de nombre jugando fuera del país como Luis Díaz y Cuadrado que tienen que tomar el mando para ganar los juegos decisivos que vienen y conseguir esa anhelada clasificación. Necesita mucho trabajo pero siento que los jugadores tienen las cualidades necesarias para lograrlo".

Con Brasil, Rivaldo ganó la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002, la Copa Confederaciones de Arabia Saudita 1997 y la Copa América de 1999.