La pelea entre Lina Tejeiro y Yina Calderón: 'payasas', exnovios y más

Yina Calderón ha sido tendencia en redes sociales por su pelea con 'La Jessu', otra influencer quien se realizó cambios estéticos, mientras que Yina la criticó con dureza.

Ante esto, 'La Jessu' no mantuvo el silencio y la pelea entre las dos creadoras de contenido fue viral en redes sociales.

Lea más:

Ahora, Lina Tejeiro se metió en esto y envió un mensaje de apoyo a 'La Jessu' por esta polémica.

"La otra vino por pelucas y salió trasquilada. Qué buen video, mi Vale (La Jessu), qué excelentes palabras", dijo.

Luego, con "risas", le dijo a Yina Calderón: "Creo que a los Gasca se le escapó un payaso". A lo que respondió la mujer: "no tengo ningún problema con ser payaso de circo. Prefiero ser payasa de circo y no una payasada que busca al exnovio que no le para bolas".