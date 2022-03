Imponente look de Lina Tejeiro en premios India Catalina: se llevó elogios

Lina Tejeiro sorprendió en redes sociales al presentar su sensual atuendo con el que asistió a los premios India Catalina.

Lea más:

En un imponente vestido blanco, la artista colombiana dejó ver de más y se llevó todas las miradas.

"No ganamos pero contar con ustedes, su amor y sus votos me hace ganadora. Estar nominada junto a grandes actrices me hace ganadora", fue parte del mensaje que acompañó las imágenes.

En redes sociales, este look dio mucho de qué hablar y sus fans reaccionaron con amor ante este tema.