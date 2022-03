El opositor ruso Alexei Navalni fue condenado a 9 años de cárcel

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, condenado hoy a otros nueve años de cárcel por presunta estafa, agradeció desde su cuenta de Instagram el apoyo recibido y llamó a continuar luchando contra el "régimen mentiroso y ladrón" del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Les agradezco a todos el apoyo. Y quiero decirles: el mejor apoyo para mí y otros presos políticos no es la compasión o las palabras cálidas, sino las acciones. Cualquier acción contra el régimen mentiroso y ladrón de Putin. Cualquier enfrentamiento a estos criminales de guerra", escribió en la red social.

Recordó su primera condena, en 2013, cuando llamó a sus seguidores a no quedarse con los brazos cruzados. "Este sapo acomodado en la tubería de petróleo no se irá por si solo", añadió.

Al comentar la nueva condena, Navalni ironizó que su "vuelo espacial se alarga un poco más, la nave cayó en un bucle temporal" y se comparó con un personaje de la película "Interstellar", que envejece en la base mientras espera al resto de la tripulación que viajó un planeta en el que el tiempo transcurre a menos velocidad.

"El número (de años de la condena) no importa. Es una tablilla sobre el camastro carcelario, solo eso. Y ni yo ni mis camaradas no 'esperaremos' simplemente", aseguró, al señalar que su ilegalizado Fondo de Lucha contra la Corrupción no solo continuará trabajando, sino que se proyectará a nivel internacional.

En ese sentido, señaló que destinaría la parte en metálico del Premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo como el "primer aporte a ese fondo".

"Los ciudadanos de la UE (...) me otorgaron este premio por luchar contra la corrupción. Lo agradezco y dirigiré este dinero a continuar la lucha", añadió.