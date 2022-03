En video: la caída de exreina del Carnaval de Barranquilla en pleno desfile

Durante el desfile de la Guacherna, en el marco del Carnaval de Barranquilla, la exreina Marcela García Caballero sufrió una caída que no pasó desapercibida por sus seguidores en redes sociales.

En un video publicado, se puede apreciar el momento en el que estaba saludando a los asistentes al evento y luego pierde el control, apoyada por las malas condiciones de la vía por la que se movilizaba. Sin embargo, a pesar de esto, se levantó y siguió su camino.

En su cuenta de Instagram agradeció a las personas que le enviaron mensajes de apoyo, y recordó un episodio personal difícil para ella:

"Pasé 10 años de mi vida amarrada a un inodoro por no poder ser suficiente para nadie. Por no poder ser suficiente para mí. Y en ese camino, me acabé los dientes, el pelo, mi esófago, mis intestinos, y casi hasta mi vida. Las palabras no me alcanzan, ni tampoco quiero usarlas, para decirles cuánto dolor hubo en esta casa. Me sané, y finalmente logré lo que creía imposible: me liberé y pude volar. Anoche volví a escribir sobre mi historia empañada, una completamente nueva. Y en esa historia, hay un solo protagonista: ‘Mi gente liinda’, gracias por haberme ayudado a levantarmede ese piso sin saberlo, y gracias porque anoche pude sentir que esto entre ustedes y yo, es mucho más grande que cualquier cosa", comentó.

"La diste toda", "renaciste como el ave fénix", y "Bella", fueron algunos de los mensajes que recibió por parte de sus casi 900.000 seguidores.