Gustavo Cuéllar sobre Bolivia: "Ya no hay rivales fáciles"

Gustavo Cuéllar, volante del Al-Hilal y convocado a la Selección Colombia, reconoció el difícil momento que atraviesa el combinado nacional en la presente Eliminatoria, donde se encuentra muy cerca de quedarse eliminada del Mundial de Qatar 2022.

"No estamos en un buen momento, eso lo demuestra la tabla de posiciones, hay mucha presión porque es muy latente la posibilidad de quedar fuera del Mundial", reconoció Cuéllar en rueda de prensa.

No obstante, añadió: "nosotros estamos acostumbrados a la presión, vamos a tratar de sacar esa furia que nos permita sacar dos buenos resultados para tratar de ir al Mundial".

El jugador de 29 años confía en que finalmente el arco se abrirá para Colombia. "Estamos mentalizados en marcar el gol que no hemos podido en estas últimas fechas de las Eliminatorias".

Mientras que enfatizó que el duelo ante los bolivianos y los venezolanos no será un partido fácil. "Ya no se deben considerar rivales fáciles o difíciles, el fútbol hoy es muy competitivo. No están bien ubicados en las Eliminatorias, pero van a intentar complicaros hasta que llegue el primer gol".

Gustavo Cuéllar ha disputado nueve partidos en la presente Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar, tres de ellos como inicialista.