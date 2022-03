Harold Preciado: "Contra Bolivia nos vamos a jugar una final"

Harold Preciado, delantero del Santos Laguna, dialogó con los medios de comunicación en rueda de prensa desde la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla. El atacante es optimista en que el combinado nacional volverá al gol y al triunfo,

"Mentalmente estamos muy fuertes, ojalá contra Bolivia podamos marcar y lograr los tres puntos. Nos vamos a jugar una final", comentó Preciado, de buen momento en el fútbol mexicano.

El jugador agregó: "uno siempre quiere ser titular, si se me da la posibilidad daré lo mejor, si no, estaré apoyando a todos mis compañeros. Ojalá se me dé la posibilidad de marcar mi primer gol".

Y comentó de su posición: "como extremo y como delantero me siento bien, ahorita estoy jugando de nueve, en Cali venía jugando de extremo, estoy dispuesto a ayudar donde el profe me quiera utilizar".

Harold Preciado habló de a posibilidad de contar con James Rodríguez o Juan Fernando Quintero para el duelo en Barranquilla, "JuanFer y James son excelentes jugadores, son nuestros cracks, pero al que le toque dará lo mejor. Todos estamos en un buen momento, somos titulares en nuestros clubes".

Harold preciado ha marcado cinco goles en sus primeros ocho partidos con el Santos Laguna.