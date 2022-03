JEP rechaza a Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López alias ‘La Gata’

Exclusivo Caracol Radio. La JEP le dijo no en esa justicia al exsenador Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López alias ‘La Gata’.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió que el excongresista Héctor Julio Alfonso López, quien pidió ingreso a la JEP como Agente del Estado no integrante de la fuerza pública, por el delito de concierto para delinquir por promover grupos o estructuras armadas al margen de la ley, no será aceptado en esa justicia porque sus propuestas de aporte a la verdad y reparación de las víctimas no fueron más allá de lo ya conocido en la justicia ordinaria y no contribuye a esclarecer patrones de macrocriminalidad u otros fenómenos relacionados con el conflicto armado en Colombia.

Con el rechazo en la JEP el proceso del exsenador Héctor Julio Alfonso López, hijo de Enilce López alias ‘La Gata’ se remitirá a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Allí seguirá el proceso en la justicia ordinaria que lo investiga por sus nexos con los bloques Héroes de los Montes de María, Central Bolívar y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que lo habrían apoyado económicamente para llegar al Congreso, según las pruebas que están en el expediente de la Corte Suprema.