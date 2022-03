Todo lo que tiene que saber sobre el Día de San Patricio

Saint Patrick's Day o Día de San Patricio, es una festividad irlandesa de origen cristiano, la cual se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio, patrón de Irlanda.

Esta festividad en Irlanda tiene una duración de cinco días en los que se llevan a cabo diferentes actividades, como desfiles, conciertos y obras de teatro. Es típico que se consuman alimentos y bebidas teñidos de verde, uno de los más característicos es la cerveza.

¿Quién era San Patricio?

San Patricio era un obispo y misionero católico, a quien se le atribuye introducir el catolicismo a Irlanda. Se dice que en su lecho de muerte San Patricio pidió a quienes lo acompañaban que brindaran por su viaje al cielo con "una pequeña gota de whiskey" para aliviar su dolor.

Hay muchas leyendas sobre este santo, una de las más populares es que San Patricio sacó a todas las serpientes de Irlanda, las cuales se ahogaron en el mar. Las serpientes eran un símbolo pagano, así que la historia puede hacer referencia a la eliminación del paganismo en el territorio.

Origen de la festividad

Los primeros desfiles de San Patricio se realizaron en Estados Unidos, por inmigrantes irlandeses en Nueva York y Boston en 1737. Mientras que, en Irlanda, el primer desfile tuvo lugar en 1931 en Dublín.

Durante la década de 1990 el gobierno irlandés comenzó a potenciar esta festividad a nivel internacional. El primer Festival de San Patricio se celebró el 17 de marzo de 1996, al año siguiente, en 1997, el evento tuvo una duración de tres días, y desde 2006 se celebra por conco días.

¿Por qué se utiliza el color verde?

En las celebraciones de San Patricio el color verde es el protagonista, su uso comenzó a extenderse por el color de los tréboles del movimiento independentista irlandés a fines del siglo XVIII.

Los soldados irlandeses se vistieron de verde mientras luchaban contra los británicos, y cantaban la canción The Wearing of the Green.

A partir de entonces, las personas comenzaron a usar ropa y accesorios de color verde en el día de San Patricio, convirtiéndolo en el símbolo principal de la festividad.

¿Por qué el trébol representa esta festividad?

Para explicarle a las personas el misterio de la Santísima Trinidad San Patricio utilizaba una hoja de trébol, mostrando como la hoja se encontraba formada de tres partes, de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una sola entidad divina. A pesar que la festividad ya no se centra en sus orígenes religiosos, conserva pequeños detalles de su origen.