¿Alejandro Riaño se arrepiente de hablar de Polo Polo en época electoral?

El actor y comediante bogotano Alejandro Riaño, reconocido por su papel o personaje de Juanpis Gonzáles , se pronunció a través de sus redes sociales tras los resultados de las elecciones del pasado 13 de marzo y -al parecer- se refirió sobre la curul que ganó Polo Polo, con quien días antes tuvo un intercambio de mensajes de "grueso calibre".

"La temporada electoral es muy delicada y tenemos el deber de aprender a decir lo justo. Para quienes dicen que me callaron la boca, les respondo que no. Yo no debo ser el centro del debate, deben ser las comunidades y ojalá a ellas no les callen la boca", afirmó Alejandro Riaño, -al parecer- sobre quienes le resaltaron al comediante la elección de Polo Polo al Congreso de la República.

¿CUAL FUE EL 'ATAQUE' DE JUANPIS A POLO POLO?

En medio de la entrevista con Omar Murillo, Juanpis Gonzáles aseguró: "Robar es jodido, Polo Polo primo suyo mire como lo hace. Es un negrito ahí muy chevere, del Centro Democrático. Si, de la familia, pero él es muy chistoso porque cree que le vamos a dar el aval algún día de alguna vaina y es pobre, negro y gay, está jodido ¿Qué hace en nuestro partido?"

Polo Polo le dijo a Alejandro Riaño que interpondría una demanda por injuria y calumnia tras estás palabras en las que tildó al comediante de racista y homófobo:

"Uno no puede ir por la vida creando personajes de ficción, insultando y escudándose detrás de un personaje (…) A los racistas hay que castigarlos por el bolsillo, porque no es solo una sanción social, sino del bolsillo”, afirmó polo a polo en un video.