Uribe dice que es el principal responsable de disminución de curules del CD / ()

En medio de su intervención en la reunión de las directivas del Centro Democrático, la bancada y militantes, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a los resultados del partido en las elecciones legislativas del pasado domingo. Reconoció que la colectividad bajó el número de curules y que el principal responsable de eso es él.

“Tenemos que ser muy delicados en este momento de la vida democrática de la patria. Disminuimos muchas curules, el principal responsable de esa disminución soy yo, por la afectación a mí reputación. En muchos sitios de Colombia no dejaron votar a nuestros ciudadanos, cuando fui a Norte de Santander me dijeron no hay posibilidades de entrar al Catatumbo”, indicó Uribe.

El Centro Democrático, en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, perdió 5 curules, teniendo en cuenta que sólo alcanzó 14 curules en este 2022 frente a 19 del 2018.

El partido de Gobierno analizará este martes qué camino tomará frente a las presidenciales de este año, que serán en mayo de este año.