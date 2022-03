Lincoln Palomeque se irá de la casa unos días; Carolina Cruz contó todo

La relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ha sido tema de conversación desde hace varios meses.

En redes sociales ha corrido el rumor de una posible separación de la pareja. Los comentarios se han dado a raíz de que seguidores aseguran que los han visto alejados y, además, porque ya no publican fotos o mensajes juntos.

Así mismo, cuando comparten tiempo con sus hijos, no se les ve juntos, sino cada uno compartiendo con los pequeños.

Ante tanto chisme, la presentadora se ha pronunciado en varias ocasiones, asegurando que siguen juntos.

Pese a las aclaraciones, hay quienes siguen creyendo que ya no están juntos como pareja, pero se llevan muy bien por los niños.

En una reciente entrevista que le hicieron, la caleña volvió a referirse al tema.

Todo ocurrió durante un viaje que tuvo a Medellín, en donde fue a hablar de su fundación “Salvador de Sueños”, con la que pretende ayudar a las familias que no cuentan con un buen acceso a la salud.

En medio de la charla cuando se refirió al tiempo que les dedica a sus dos hijos, la modelo aseguró que se divide las labores con el actor.

“Me divido, pero soy muy organizada, entonces, trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo… Nos turnamos, claro, cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando, como hoy yo, él está con ellos”, dijo.

Así mismo, Carolina reveló que Palomeque se irá de casa unos días, porque tiene el lanzamiento de una nueva producción.

“Creo que en una o dos semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, contó.

Aunque ninguno ha confirmado sí están juntos o separados, las diferentes opiniones siguen surgiendo.

Hay quienes creen que solo se han tenido que alejar debido al trabajo de Lincoln, pues sus grabaciones son en otras ciudades o países y durante varios meses.

Mire la entrevista completa aquí: