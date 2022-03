Ineos no descarta que Egan Bernal vuelva a la competencia este año

Xabier Artexte, uno de los técnicos más cercanos de Egan Bernal, dio un mensaje esperanzador sobre la recuperación del ciclista zipaquireño, de quien dijo "no descarta" que pudiera volver a competir en este 2022.

“Si tuviéramos que pensar en los tiempos estándar para recuperar, la respuesta sería no, pero Egan es un deportista de primer nivel y sus habilidades de recuperación también están por encima de la media. No rechazaría esta posibilidad aún sin fijarla como meta fija, es una opción que existe", declaró Artexte en entrevista con La Gazzetta dello Sport, al ser interrogado por un posible regreso anticipado de Bernal a la competencia.

"¿Por qué no? Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser 2023, pero también podría ser el final de este año. No debemos excluirlo, ni mucho menos”, añadió al respecto.

“Siempre le he dicho al médico del equipo: 'sí, tengo fe en esto, que volverá al máximo nivel'. Sé que lo que estoy diciendo no tiene base científica, porque no puedes saber lo que va a pasar, pero lo veo trabajando, y una vez que haya vuelto a tener una fuerte estabilidad musculoesquelética quizás pueda corregir alguna descompensación que había antes, estar más equilibrado", agregó.

Xabier Artexte añadió con optimismo sobre el vigente campeón del Giro de Italia: "tiene una motivación, unas ganas increíbles de volver. También será más fuerte psicológicamente. Sin olvidar que en un camino como el tuyo no siempre se mejora, puede haber algún que otro pequeño dolor, momentos de cansancio, algún paso atrás. Afortunadamente, hasta el momento, no ha habido problemas”.

El entrenador concluyó, explicando lo que sigue para Egan: “Las heridas han cicatrizado y así podrá trabajar en la piscina, la hidroterapia... ¿Paseo? Más que nada depende de la espalda porque la rodilla y la cadera están bien, poco a poco va pedaleando ahora sentado. Próximamente no podrá salir a la calle, pero en la posición más ergonómica posible, la más cómoda, podrá circular por casa en una bicicleta adaptada. Una bicicleta ergométrica, estamos trabajando en ella, con las medidas adecuadas. Ya he pedido esta bicicleta ".

Egan Bernal publicó este sábado una foto entrenando con el uniforme del Ineos en su bicicleta, sobre unos rodillos.