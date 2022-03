“El DAS no tenía como objetivo la UP, sino los paramilitares”: Maza Márquez

El mayor general en retiro Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 -1991, entregó su versión dentro del caso 06 a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica en los que al parecer se vieron involucrados funcionarios de dicha institución, responsable de la seguridad y escolta de las víctimas.

En el despacho del magistrado Gustavo Salazar, el ex director del DAS negó que dentro de su periodo en la institución se les hubiera hecho seguimiento o declarado como objetivo a los militantes de la UP, movimientos campesinos, sindicatos o universidades públicas.

“En cuanto a la UP quiero manifestar que Miguel Maza Márquez fue amigo de ellos, yo fui amigo personal del doctor Romero. Desde ese punto de vista el DAS que me tocó a mi no tenia como objetivo la UP, sino era un organismo para combatir el paramilitarismo” manifestó el general en retiro.

Asimismo, Maza Márquez se refirió a la creación del Bloque de Búsqueda. Aseguró que, junto con el entonces director de la Policía, Octavio Vargas Silva, vieron la necesidad de incorporar un sistema de inteligencia.

“No tenían inteligencia, me comprometí con las embajadas de Estados Unidos, con los ingleses y los alemanes para que nos facilitaran la inteligencia. Montamos el Bloque de búsqueda y desde allí empezó el Estado colombiano a neutralizar el paramilitarismo” dijo el ex director del DAS.

Ante la Sala, el general reiteró que Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el mexicano”, Víctor Niño y Pablo Escobar, fueron los principales financiadores del paramilitarismo. No obstante, se refirió al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla por el Cartel de Medellín.

“A Lara Bonilla, mi amigo personal, lo mató un menor de edad. Colombia no había conocido un antecedente como ese, hicimos una investigación en la comuna de Medellín y nos encontramos con esa organización de sicarios que había montado Pablo Escobar” expresó el general Maza.

Además, el exdirector del DAS desconoció ante la Sala de Verdad algunos apartes del cuestionado Manual de Inteligencia de Combate que “introdujo la figura de mano dura contra el M19 y la protesta social” y que habría ordenado “blancos sindicales, estudiantiles y movimientos sociales”.

Maza Márquez, quien afronta una condena de 30 años por el magnicidio del líder político Luis Carlos Galán, manifestó en la JEP su disposición de seguir aportando a la verdad.