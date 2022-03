Juez tumbó preacuerdo entre Fiscalía y Carlos Mattos por caso Hyundai

El juez 30 de Conocimiento de Bogotá negó el preacuerdo al que habían llegado la Fiscalía y el empresario Carlos Mattos por el caso de corrupción Hyundai.

La decisión es porque considera que las penas no se ajustaban a los delitos cometidos por Mattos. La Fiscalía concedió la rebaja de una tercera parte de la pena y luego eliminó un cargo de la acusación lo que significa un doble beneficio que no está permitido en la ley.

A eso se suma que el juez le dio la razón a la Procuraduría porque la Fiscalía no aclaró si hubo o no un incremento patrimonial de Carlos Mattos, sostuvo el juez que ese solo hecho sería suficiente para no aprobar el preacuerdo.

La Fiscalía no apeló la decisión y presentará un nuevo preacuerdo. El juicio en contra de Mattos continuará el 29 de marzo.