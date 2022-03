María Fernanda Cabal: "Mamertines, ustedes no van a ganar"

La senadora y candidata, María Fernanda Cabal, vuelve a ser noticia, esta vez al referirse a una imagen que ha dado vueltas en redes sociales.

Al referirse a la imagen que asegura: "Si gana la izquierda me voy del país", la senadora respondió: "Ay mamertines. Aprecio mucho su permanente atención, pero ustedes no van a ganar y yo tampoco me voy a largar. Cambio y fuera".

En otra parte de la imagen dice: "No soportaría ni un día", sin embargo, las frases serían parte de una noticia falsa.

Cabe resaltar que María Fernanda Cabal es candidata al Senado de la República por el partido Centro Democrático.

Vea aquí el trino de la senadora: