Canción inédita de Ed Sheeran suena por error en tribunal de Londres

En medio del juicio que traviesa, por derechos de autor, el cantante británico Ed Sheeran se escuchó por equivocación una canción inédita escrita por el.

Cuando los hechos ocurrieron el músico afirmó que había escrito esa canción el pasado mes de enero, y de inmediato le preguntó a sus abogados sobre lo sucedido.

Uno de los abogados del artista, Ian Mill, explicó más tarde que el tema había sido reproducido "por error" en el computador de Steven McCutcheon, compositor y coacusado.

Sheeran, McCutcheon y su compañero John McDaid fueron acusados por dos compositores, Sami Chokri y Ross O'Donoghue, de inspirarse parcialmente en su canción "Oh Why" para la melodía de la exitosa canción "Shape Of You", el tema más vendido en el mundo durante el año 2017.

El juicio comenzó el pasado viernes, 4 de marzo, y debe tener una duración de tres semanas, los artistas niegan haber cometido plagio.

Ed Sheeran es conocido por interpretar canciones como Bad Habits, Perfect, Yhinking out Loud, Photograph, Happier y Don´t.