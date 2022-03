Residente le responde a La Liendra por 'tiradera' defendiendo a J Balvin

Residente fue tendencia a nivel mundial tras la session que grabó con Bizarrap, en la que le lanzó con todo a J Balvin y le dejó fuertes críticas.

Ante esto, una de las primeras respuestas en 'defensa' fue del influencer colombiano Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. Sin embargo, lo habría hecho en broma.

Ahora, el mismo influencer confirmó que Residente le respondió y le dejó un buen mensaje, incluso dándole consejos para escribir sobre este tema.

"Residente me respondió, yo le conté que había hecho una tiradera, muy bacano me respondió y me dijo que si necesitaba algo para aprender a escribir y mejorar él me ayudaba. ¡Increíble!, gracias, yo la verdad desearía escribir como ese man, amo escribir, no soy tan bueno, pero me gusta", relató el influenciador.

El mensaje de Residente: "Todo bien, hermano, lo importante es que sea buena. Intenta rimar todo con consonantes. Si necesitas ayuda me avisas. Abrazo".