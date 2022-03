Residente habló sobre la mamá de J Balvin y envió un mensaje

Residente y su polémica con J Balvin fue tendencia en gran parte del mundo, teniendo en cuenta las discusiones y 'tiradera' en la reciente canción del puertorriqueño con Bizarrap.

Un tema que no pasó desapercibido fue el de la salud de la mamá de J Balvin, quien se encontraba en delicado estado de salud por COVID-19.

"Es un tema complicado lo que pasó con él y todas estas dos semanas, lo de la mamá. Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, porque yo sé cuándo él se enteró, empieza a subir cosas de la mamá y de él y yo 'detengan todo, a rezar por la mamá'. Yo mismo, de verdad, lo juro por mi madre santa, empecé a rezar por su madre. Yo no rezo todos los días, pero siento que se escuchan", dijo Residente.

Y agregó: "Lo hice en ese momento, pero al mismo tiempo… No todo el mundo haría eso, que, si a mí me van a tirar y yo tengo a mi hijo enfermo, yo no subiría historias de mi hijo enfermo para que no me tiren, medio feo. No estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero me pareció que fue eso porque fue justo cuando se enteró”.

Finalmente, por fortuna para el artista colombiano, su mamá ya fue dada de alta y se encuentre en recuperación.