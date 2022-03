¿No sabe por quién votar?, esta app le ayuda a elegir candidato al Senado

A tan solo unos días de las elecciones legislativas muchos colombianos aún no tienen claro por qué candidato votar en los comicios. Por eso, Congreso Visible, junto con Keep Up News, desarrollaron una herramienta que en tan solo 5 minutos les recomienda a los ciudadanos los candidatos al Senado más afines a sus posturas.

Se trata de la herramienta Populus Senado 22´ la cual recogió los datos de las diferentes campañas al Senado y las resumió en una plataforma la cual podrá perfilar cinco candidatos de acuerdo a sus preferencias políticas. Allí usted podrá encontrar las páginas de las diferentes campañas e informarse mejor para los comicios.

Santiago Villadiego, quien ha estado al mando de esta iniciativa, aseguró que “esto busca simplificar la información, pero no le dice a la persona por quién votar (…) creemos que es importante que cada persona pueda buscar a profundidad las propuestas de los candidatos. Nosotros solamente perfilamos su afinidad con las campañas”.

Para acceder a esta plataforma usted debe ingresar a https://keepup.news/senado-22 y responder a 23 preguntas relacionadas con la despenalización del aborto, glifosato, diálogos de paz con el ELN, matrimonio igualitario, educación pública gratuita, ESMAD, entre otros temas claves de campaña. Este proceso solo tarda 5 minutos.