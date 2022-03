The Walking Dead tendrá un spin off llamado “Isle of the dead”

El universo "The Walking Dead" estrenará un nuevo spin off en el 2023 llamado "Isle of the Dead". Contará con seis capítulos cuya trama será postapocalíptica y se desarrollará en Manhattan, Nueva York, y contara con personajes de la saga original, en este caso serán Negan, Jefrey Dean Morgan, y Maggie, Lauren Cohan.

Aún no se ha anunciado la fecha exacta del estreno, o tendrá más de una temporada. El guión y producción de la serie está a cargo de Eli Jorne, quien dirigió varios capítulos de "The Walking Dead".

"The Walking Dead" terminará este año en su temporada 11, pero el universo de zombis seguirá expandiéndose con una serie de spin offs, como "Isle of the Dead" y "Tales of the Walking Dead", la cual se estrenará este año.

La popular serie fue estrenada en el año 2010, y desde entonces ha tenido varias mini series para expandir su historia, las cuales son "Fear of the Walking Dead" en 2015 y "The Walking Dead: World Beyond" en 2020.