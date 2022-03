Modric calienta el Real Madrid vs. PSG: "Me gustaría jugar con Mbappé"

El centroampista croata del Real Madrid Luka Modric no ocultó que le "gustaría jugar con Mbappé" en vísperas del partido de vuelta de octavos de final de la Champions contra el París Saint-Germain el miércoles.

"Todos queremos jugar con grandes jugadores. Mbappé es uno de ellos, me gustaría jugar con él, pero es un jugador del PSG y veremos qué pasa en el futuro", afirmó Modric este martes en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Para nosotros es muy difícil hablar de jugadores que no están aquí porque los otros equipos pueden enfadarse, pero seguro que no hay jugador al que no le gustaría jugar con él", añadió el centrocampista merengue.

El extremo francés, autor del único gol en el partido de ida, no ha renovado todavía con el PSG, pese a acabar contrato a finales de junio, y el Real Madrid parece posicionarse como una de las grandes posibilidades para ser el próximo destino de Mbappé.

La estrella francesa es duda para el encuentro del miércoles, pero Modric tiene claro que lo mejor sería que jugara.

"No hemos hablado de esto (de la posibilidad de que no juegue). Estamos enfocados en nosotros, no queremos que nadie se lesione, espero que Kylian esté bien y vaya a estar", dijo Modric.

El centrocampista croata también confió en poder contar a su lado con su compañero Toni Kroos que sale de lesión.

"Estos partidos queremos jugarlos todos y para jugarlos hay que estar al 100%. Si Toni juega mañana es que va a estar al 100%", dijo Modric, añadiendo que "espero que va a estar".

El equipo merengue no podrá contar el miércoles con el sancionado Casemiro, lo que obligará a modificaciones en el juego.

"Tenemos que dar más para cubrir ese aspecto de juego que nos da Casemiro, tenemos que hacer más, sobre todo en la fase defensiva, pero estoy seguro de que juegue quien juegue lo hará bien".

Preguntado por la vuelta de Ramos al Bernabéu, aunque sea baja para el partido, Modric mostró su deseo de que sea bien recibido.

"Por todo lo que ha dado, el Bernabéu tiene que recibirlo con cariño y estoy seguro de que va a ser así. No hay otra manera de recibir a un jugador como Sergio", aseguró Modric, que también se deshizo en elogios hacia Neymar.

"Es un peligro grande para nosotros como otros jugadores que van a estar ahí, vuelve de una lesión larga, pero él con una jugada te puede hacer mucho daño porque es un jugador top mundial", dijo Modric.