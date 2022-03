Luis Díaz recibe aplausos desde Inglaterra, pero también indicaciones

Luis Díaz continúa atravesando una gran actualidad desde su llegada a Liverpool, luego del triunfo 1-0 frente al West Ham por la jornada número 28 de la Liga Inglesa, donde logró crear varias chances importantes desde la banda izquierda realizando constantemente varios desbordes hacia adentro.

Por ello, la ex leyenda del Arsenal e internacional con Inglaterra, Paul Merson, habló en el diario inglés ‘Daily Star’ sobre la actualidad del extremo colombiano, destacando su buena forma señalando que es uno de los jugadores a tener en cuenta en el equipo dirigido por Jurgen Klopp:

“Cuando los equipos discuten cómo enfrentarse al Liverpool y a quién parar, no solo hablan de Mo Salah, Sadio Mané y Diogo Jota, sino de Luis Díaz. Así que, ahora, es un juego diferente para él y aquí es donde vamos a ver de qué está hecho", comentó.

Lea aquí:

No obstante, Merson advirtió que al ser un jugador tan desequilibrante, los defensas rivales ya no le darán tantas ventajas de cara a los próximos partidos con los ‘reds’: “Luis Díaz ha sido tan destacado para el Liverpool hasta ahora que ya es un hombre marcado. Los defensores no lo habrían observado mucho, ni sabían mucho sobre él y los tomó por sorpresa. Ahora, de repente, está en el radar y es cuando tienes que producir, está en conversaciones de los rivales".

Diaz, quién ya completó ocho partidos con Liverpool en la actual temporada, aportando un gol y una asistencia, en tan solo un mes logró adaptarse al fútbol inglés consiguiendo tener la confianza del técnico, siendo titular en varios de estos encuentros por encima del portugués Diogo Jota y Roberto Firmino, quienes venían siendo titulares junto a Mohamed Salah y Sadio Mané.