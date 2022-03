¿Quiénes son los generales (r) que menciona ‘Otoniel’ en la JEP?

Caracol Radio conoció un documento de 119 páginas en donde los abogados del máximo capo y ex líder del Clan del Golfo entregó su versión a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para iniciar el trámite para la aplicación de la garantía de no extradición, con la que buscan que no sea extradición a los Estados Unidos.

En el informe menciona a dos altos oficiales del Ejército retirados que, según la versión de ‘Otoniel’, tendrían vínculos con el paramilitarismo, cuando fueron comandantes de la XVI Brigada del ejército en Casanare entre los años 2005 y 2007.

Uno de ellos es el general retirado Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien hace menos de un mes apareció en las investigaciones de la Fiscalía sobre una red corrupta en el Ejército vinculada al Clan del Golfo.

El militar Barrero sería presuntamente alias ‘El Padrino’, quien habría liderado esa organización criminal para consolidar a ese grupo paramilitar en el departamento de Nariño que lideraba alias ‘Matamba’, capturado y esperando su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

En esta red están los coroneles retirados Robinson González del Río y Harry Leonardo Gómez Tabares, capturados junto con otro militares activos y civiles en febrero pasado.

El general Barrero fue, por decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos, comandante de las Fuerzas Militares en agosto de 2013.

Henry William Torres Escalante fue otro de los militares nombrados por el capo 'Otoniel'. En septiembre pasado, la JEP le negó la libertad al general retirado por no cumplir con los requisitos de aporte temprano y extraordinario de la verdad sobre los casos de falsos positivos.

El excomandante de la Brigada XVI del Ejército, con sede en Yopal, está recluido en la Escuela de Infantería Cantón Norte del Ejército Nacional por ejecuciones extrajudiciales cometidas en Aguazul, Casanare, en el año 2007.