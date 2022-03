Farid Díaz: "No es nuevo que Nacional saque al técnico antes de un partido"

La apuesta de Alejandro Restrepo como director técnico de Atlético Nacional no resultó con una salida positiva. Al estratega le dijeron adiós tras caer en Libertadores y en la Liga Colombiana y con esto se abrió la puerta a varios nombres extranjeros que suenan para llegar al 'verde'.

En conversación con El Alargue de Caracol Radio, Farid Díaz, un histórico exjugador de Atlético Nacional, criticó la salida de Alejandro Restrepo y criticó que en el cuadro paisa una situación así "no es nueva".

"Ya no es nuevo en Nacional. No sé si se acuerdan cuando sacaron a 'Sachi' a 48 horas del partido con Vélez, eso ya es manejo de dirigentes, quién está manejando Nacional es una incógnita", afirmó.

Díaz dejó claro que para él fue una mala decisión sacar a Restrepo de su cargo, más cuando el equipo estaba mostrando una "idea de juego".

"Para mí no era el momento, aunque las cosas no le salieran al profe, al menos se veía una idea de lo que quería el equipo", aseguró.

Nacional es uno de los equipos en la Liga que le ha dado protagonismo a jugadores jóvenes y aunque Farid destacó que esto debe seguir ocurriendo, dejó claro que tampoco se puede llegar el planteamiento de canteranos.

"En Nacional faltan por ahí tres o cuatro refuerzos de jerarquía. Hay que hacer un proceso, pero no se puede poner a todos los muchachos. Nacional en estos momentos no está para probar jugadores. Hay clubes que sí tienen esa idea, para mí Nacional no es. Debe tener cuatro o cinco jugadores de categoría, de jerarquía. No es que los que estén sean malos, no, solo les falta más cancha", explicó.

Sobre el pedido que los hinchas han venido haciendo, sobre el regreso de Santiago 'Sachi' Escobar, Farid Díaz confesó que él sería ideal si es la idea que quieren plantear.

"Al 'Sachi' le gusta los jóvenes, si están apostando a eso, él sacó a muchos, tiene conocimiento, pero del dicho al hecho hay mucho trecho", dijo.