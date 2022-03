La JEP rechazó al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez

La Sala de definición de la JEP rechazó el sometimiento del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, porque su aporte de verdad es la misma que ya se conoce en la justicia ordinaria y la propuesta de no repetición y reparación a las víctimas no cumple con los requisitos.

“En relación con el homicidio del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, por el cual fue condenado, solo indicó que aportaría información sobre una presunta colusión entre el ente acusador y los abogados de la parte civil, para ejecutar un fraude procesal. Afirmación que no solo se aleja de los presupuestos conceptuales de lo que debe contener una propuesta de verdad plena, sino que es revictimizante”.

Sin embargo, la JEP, mantiene una posibilidad. Bajo sus propósitos de investigar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, y juzgar a los máximos responsables, le dio un ultimátum a Narváez para que en una diligencia reservada presente una propuesta clara y detallada de aporte a la verdad sobre los homicidios de Jaime Garzón Forero, Manuel Cepeda Vargas, sus relaciones con el paramilitarismo, las chuzadas del DAS, el secuestro de Piedad Córdoba, la tortura de Claudia Julieta Duque y otros delitos.

La JEP remitió todos los procesos de Narváez a la justicia ordinara donde deben seguir su curso.