¿Por qué desapareció la exactriz de cine para adultos Lana Rhoades? /

La desaparición de la ex actriz porno no es un misterio para el mundo pues curiosamente cerró sus redes sociales después de haber sido denunciada por encabezar una millonaria estafa con NFTs (tokens no fungiles), por un monto que asciende a 1.8 millones de dólares.

Su desaparición se da después de el rotundo éxito de su proyecto denominado "Cryptosis", alcanzara los 50.000 suscriptores en 48 horas y lograra un recaudo con la venta de los tokens por 1.8 millones de dólares.

Sin embargo, la exactriz para adultos desapareció tras ser acusada por sus seguidores de una presunta estafa luego de que decidiera eliminar toda la promoción que hizo en redes sociales, incluida la cuenta de TikTok.

Hasta el momento se desconoce su paradero mientras se destapan todas las promesas que hacía a sus seguidores como prometerles encuentros privados que nunca se hacían realidad mediante chats, la posibilidad de ganarse un viaje a Sudáfrica o conseguir recaudos inimaginarios.