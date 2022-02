Dave Grohl reveló pérdida de su audición

El líder y vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, aseguró en ‘The Howard Stern Show’ que ha perdido su audición y que ha leído labios durante los últimos 20 años, contó que no se ha sometido a ningún exámen porque sabe que le van a decir que tiene tinnitus en el oído izquierdo.

El vocalista aseguró que le es muy difícil escuchar a las personas en lugares púlicos y que además ha tenido aún más problemas por el uso de las mascarillas.

"He estado leyendo los labios durante 20 años, así que cuando alguien se me acerca con mascarilla no puedo escuchar lo que está diciendo. Estoy sordo", explicó.

Sin embargo, a pesar de su afectación dijo que no le ha impedido desarrollar su labor cuando graba en el estudio.

“Mis oídos todavía están sintonizados con ciertas frecuencias, y si escucho algo que está un poco desafinado, o un platillo que no es lo suficientemente brillante o algo así, en la mezcla, puedo detectarlo”, aseguró