Llueven críticas a Taliana Vargas por rechazar despenalización del aborto

Este 19 de febrero en el país se desató una ola de opiniones como respuesta a la más reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en el país. Una vez se conoció la decisión, varias fueron las personas que reaccionaron al hecho y precisamente, la opinión de la actriz Taliana Vargas no se hizo esperar.

Puede leer:

En su publicación, Taliana compartió un breve clip de su embarazo rechazando totalmente la decisión de la Corte y escribió: "Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24"

Lea también:

El comentario que no cayó para nada bien entre quienes buscaban la despenalización del aborto generó que Vargas fuera tendencia en las redes sociales. Entre los comentarios, varias tildaron a la mujer de hablar desde una pocisión privilegiada y no con miras a quienes no tienen los mismos recursos que la modelo.

A continuación algunas de las reacciones:

Camila esguerra es una diosa contestandole como se debe a taliana vargas pic.twitter.com/1nMTq5tciz — S (@sildasa20) February 22, 2022