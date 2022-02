¿Posible regreso? Las pistas que dejó Daft Punk en redes para sus fanáticos

Al cumplirse un año exacto de la separación del dúo francés de electrónica Daft Punk han decidido activar sus redes sociales, sorprendiendo a sus fanáticos.

Hasta el momento han eliminado todas las fotografías de su cuenta de Instagram, actualizado su página web, creado una cuenta de Twitter y un canal de Twitch.

Además de publicar el logo de Homework, álbum estrenado en 1997, y el flyer de su presentación en Los Ángeles del ‘Daftendirektour’, la primera gira de conciertos del dúo.

Los fanáticos de Daft Punk creen que tras esta noticia los músicos han decidido regresar a los escenarios con una gira de despedida o un nuevo álbum, pero hasta el momento nada está confirmado y estas publicaciones serian alusivas aniversario 25 de ‘Homework’.

Daft Punk fue un dúo francés de french house formado por los DJ y productores Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, quienes han vendido más de 12 millones de álbumes, y más de 17 millones de sencillos.

Además, es reconocido por sus elaborados conciertos donde aparecen siempre usando cascos y por temas como ‘Get Lucky’, ‘One more Time’, ‘Instant Crush’, Around the World’ y ‘Something about us’.