Nueva polémica Luisa Castro-La Liendra que involucra relaciones sexuales

Luisa Castro y La Liendra fueron pareja y han mantenido varias polémicas en los últimos meses por medio de las redes sociales. Esta vez, Luisa Castro causó molestia y discusión luego de responder una pregunta sobre su expareja, mencionando una baja calificación en relaciones sexuales.

En una dinámica de preguntas, la influencer contestó que le daba un 4,5. En caso de no contestar esta pregunta, debía cumplir un reto de comerse un huevo, por lo que dio esa calificación.

Esto no quedó ahí y el instagramer respondió, diciendo que le había dado un '2' de calificación y dejó aún más polémica: "primero disculparme por el mal servicio, solo que en ese momento sus caras no decían lo mismo pero hay gente que actúa muy bien. Le agradezco a Dios que ya no estoy con ella porque me merezco una persona que me quiera tal y como soy. No entiendo es por qué si no disfrutaba por qué duró conmigo 2 años".

Luego de esto, la influencer también respondió y lo hizo mediante sus historias de Instagram, explicando que ella se lo dijo antes.

"Cuando terminamos se lo dije en la cara, explicando por qué lo estoy diciendo. Además porque antes éramos muy jóvenes y cada día aprendemos cosas nuevas", contó.

Finalmente, también se volvió viral un video en el que, cuando eran pareja, la mujer había respondido la misma pregunta dándole una calificación de "10".