Correo no deseado, la insólita razón para declarar nula la sanción al Unión

El pasado 15 de febrero el Unión Magdalena recibió al Atlético Bucaramanga. A los 80 minutos, poco después de que el VAR validara un gol de Kevin Pérez, algunos aficionados samarios ingresaron a la cancha para atacar a los jugadores locales. Algunos futbolistas se defendieron y también agredieron a los invasores.

Tres días después el Comité Disciplinario decidió darle el partido por perdido a los samarios y una multa cercana a los 25 millones de pesos por. Posteriormente, aseguraron que el Unión Magdalena "guardó silencio ante el traslado de elementos de prueba que efectuó este Comité el 16 de febrero de 2022, a fin que aportaran sus propios argumentos y elementos de prueba que pretendieran hacer valer en el trámite".

Este lunes en la tade salió otra resolución por la cual se le daba nulidad a esa sanción y multa. La razón es totalmente insólito en pleno 2022: "los descargos remitidos por el club Unión Magdalena S.A., junto a sus anexos, fueron filtrados por el correo no deseado, dentro de los dos correos electrónicos de dominio @dimayor.com.co a los que fueron remitidos. Como consecuencia de lo anterior, el Comité no tuvo la oportunidad de valorar los argumentos y elementos de prueba que fueron remitidos dentro del término conferido".

Le puede interesar

Como el Unión Magdalena no pudo defenderse y no se dio un debido proceso por ahora la sanción no se hace efectiva. Los samarios sí presentaron sus descargos, pero el Comité Disciplinario no los pudo valorar al no recibir el correo electrónico y hasta que pase esto no podrá tomar otra decisión.

"Si se advierte una situación que podría constituir una vulneración al debido proceso, estima necesario adelantarlas acciones necesarias, a fin que el trámite disciplinario respete las garantías de las que trata el CDU de la FCF", decía parte de la resolución.