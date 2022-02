Premios Oscar exigirán certificado de vacunación a nominados e invitados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció las medidas sanitarias que adoptará para los Oscar 2022. Los nominados e invitados que acudan a la ceremonia, que tendrá lugar el 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, tendrán que presentar un certificado de vacunación contra la COVID-19 y al presentar al menos dos pruebas PCR negativas.

Según medios internacionales, estos requisitos se aplicarán para nominados a los premios y para sus acompañantes e invitados, pero no para todos los asistentes a la gala. Por su parte, los presentadores y aquellos artistas que actúan en la ceremonia no estarán obligados a presentar el certificado de vacunación, pero serán sometidos a pruebas "rigurosas".

Explicaron que, la decisión de no exigir prueba de vacunación para presentadores e artistas se enmarca en el acuerdo de regreso al trabajo entre la Alianza de Productores de Cine y Televisión y los sindicatos. Este acuerdo brinda a las productoras la opción de exigir la vacunación a los equipos de producción y a aquellos que trabajan cerca de los actores, pero no es un requisito obligatorio.

Este año el teatro acogerá a un total 2.500 nominados e invitados, una cifra menor respecto a los habituales 3.300 asistentes. Según The New York Times, los invitados y nominados sentados en las zonas de la orquesta y el parterre no estarán obligados a usar tapabocas. Sin embargo, aquellos sentados en el entresuelo probablemente tendrán que usar mascarilla debido a la escasa distancia entre asientos.

Cabe destacar que, por el momento, en Los Ángeles es obligatorio el uso de mascarilla en interiores. Aunque se espera que la medida sea eliminada en marzo, aún no está claro si ocurrirá antes de la ceremonia.