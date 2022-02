Premios Oscar 2022: El poder del perro y Duna comandan las nominaciones

Se dio a conocer la lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2022, que tuvo como protagonista a la cinta 'Encanto', que fue incluida en tres categorías: Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor canción original con 'Dos Oruguitas'. La gala se celebrará este 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Por otra parte, se destacan 'El poder del perro', de Jane Campion, con 12 nominaciones y detrás 'Duna', con 10 en total. Consulte a continuación el listado completo por categorías:

Mejor película

Amor sin barreras

Belfast

CODA

Drive My Car

Duna

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

Licorice Pizza

No mires arriba ("Don't Look Up")

Rey Richard: una familia ganadora

Mejor director

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Jane Campion, "El poder del perro"

Steven Spielberg, "Amor sin barreras"

Mejor actor:Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!"

Will Smith, "Rey Richard: una familia ganadora"

Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth"

Mejor actriz:

Jessica Chastain, "Los ojos de Tammy Faye"

Olivia Colman, "La hija oscura"

Penélope Cruz, "Madres paralelas"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

Mejor actor de reparto:

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "El poder del perro"

JK Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"

Mejor actriz de reparto:

Jessie Buckley, "La hija oscura"

Ariana DeBose, Amor sin barreras"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "Rey Richard: una familia ganadora"

Mejor película internacional:

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

La mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

The Worst Person in the World

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

La familia Mitchell vs. las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor documental:

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Questlove

Writing with Fire

Mejor guión original:

Belfast

No miren arriba

Rey Richard: una familia ganadora

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Mejor guión adaptado:

CODA

Drive My Car

Duna

La hija oscura

El poder del perro

Mejor canción original

Be Alive - El Método Williams

Dos Oruguitas - Encanto

No Time To Die - Sin Tiempo Para Morir

Down to Joy - Belfast

Somwhow You Do - 4 días

Mejor fotografía

Dune

El callejón de las almas perdidas

Macbeth

West Side Story

El poder del perro

Mejores efectos visuales

Dune

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang Chi

Spider-man No Way Home

Mejor Sonido

Belfast

Dune

Sin Tiempo para Morir

El poder del Perro

West Side Story

Mejor Banda Sonora Original

No Mires Arriba

Dune

Encanto

Madres Paralelas

El poder del perro

Mejor Diseño de Vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

El método Williams

Mejor Maquillaje y Peluquería

El Rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los Ojos de Tammy Faye

La Casa Gucci

Mejor Montaje

No Mires Arriba

Dune

El Método Williams

TikTokBoom

El Poder del Perro

Mejor Diseño de Producción

Dune

El Callejón de las Almas Perdidas

La tragedia de Macbeth

West Side Sroty

El poder del perro

PELICULAS CON MÁS DE CINCO NOMINACIONES

El poder del perro (12)

Duna (10)

Amor sin barreras (7)

Belfast (7)

Rey Richard: una familia ganadora (6)