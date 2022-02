¿Qué tecnología debe tener un smartphone prémium?

El mercado de teléfonos celulares ofrece una amplia oferta de productos para los usuarios. Muchos de estos optan por comprar productos de gama alta, los cuales ofrecen un diferencial en términos de funcionalidades, diseños y experiencia. Pero, ¿qué los hace diferentes?

El smartphone se convirtió en un dispositivo indispensable de la rutina diaria de las personas. Se utiliza desde el momento en el que despertamos hasta el cuando llega el final del día cuando vamos a descansar. Esta dependencia ha generado grandes expectativas en los usuarios, quienes están muy pendientes de los nuevos diseños, desarrollos y características que los fabricantes de teléfonos celulares sacan al mercado.

Un escenario en el que el concepto de gama prémium toma una mayor relevancia está en categorías que clasifican a los celulares con mayores funcionalidades y características, los cuales ofrecen una mejor experiencia al usuario. Se trata de dispositivos, que gracias a sus componentes y diseño, también tienen un precio mayor. ¿Qué hace que un smartphone sea prémium y qué lo hace diferente?

Un gran avance en esta era ha sido la conectividad 5G. Hoy, la gran mayoría de los equipos gama prémium ya vienen desarrollados con Modem 5G, los cuales permiten mayores velocidades de conexión, rendimiento y eficiencia. Encontramos teléfonos con diferentes velocidades de conexión y la categoría prémium es la que soporta al menos hasta 4GB en velocidad de descarga. Esto garantiza que implementa las mejores configuraciones en 5G.

Otro gran rasgo de un Smartphone Premium es su desempeño. El procesador debe correr a una velocidad de 2.6Ghz o superior, permitiendo que pueda abrir aplicaciones de una manera más rápida sumado a un conjunto de varios procesadores de cámara y varios núcleos de procesamiento de Inteligencia Artificial.

Pero no todos los consumidores necesitan de un Smartphone Premium para efectuar las labores de su día a día. Es aquí cuando entra una gama que ha tenido gran éxito: New Premium. "Premium no es algo que deba limitarse a los Smartphones emblemáticos y a consumidores que puedan gastar un alto costo de dinero para tenerlos. Premium debe ser accesible para todos", comenta Alexander Rojas, gerente de Desarrollo de Negocios para Colombia y Centroamérica.

MediaTek, líder en fabricación de Chipset, ha desarrollado distintas tecnologías para entregar un mejor desempeño en gráficos, juegos, fotografía y un alto desempeño. Estos desarrollos se encuentran disponibles desde el segmento de Gama Media a Premium, permitiendo tener una mejor experiencia similar en todos los segmentos, pero potenciada en la gama premium.

Entre estas tecnologías se encuentra MiraVisión. Esta controla de forma inteligente y eficiente todos los gráficos en pantalla y permite que la resolución pueda llegar hasta HD o 2K, mejorando la fuente del video original. Otra de las tecnologías que brindan acceso premium es ImagiQ, un desarrollo propio de MediaTek creado para mejorar la experiencia en fotografía y video, sumando soluciones de Inteligencia Artificial que permite adecuar, mejorar y aprender de las condiciones del ambiente para poder disponer de este contenido con la mejor calidad.

La capacidad de respuesta a videojuegos no se queda atrás. HyperEnginne es una tecnología dedicada a mejorar la conectividad, uso de recursos, visualización y respuesta en pantalla para que la experiencia de los juegos sea única, con una conexión continua y con mayor duración en la batería.

Igualmente, y para que el smartphone responda rápidamente a las necesidades del usuario y gestione eficientemente todo su procesamiento, MediaTek implementó CorePilot, el cual integra Inteligencia Artificial y es el encargado de asignar de manera eficiente a diferentes núcleos el procesamiento del dispositivo, logrando que sea más rápido en su respuesta y optimizando su desempeño.

Otros detalles que marcan la diferencia en la Gama Premium es su Hardware. Como la memoria RAM, en esta gama se encuentra entre los 6GB y 8GB de forma típica y una memoria de almacenamiento de 256MB o superior. Las cámaras, ahora es más común ver 3 lentes para tomar fotografías con resoluciones arriba de 108Mpx y opciones para fotografías en modo Macro, fotografía nocturna y captura en movimiento.