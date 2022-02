Clásico de Rojos en El Campín con dos realidades muy diferentes

Se abre la fecha 8 de la Liga de Colombia con el duelo Santa Fe vs Medellín en El Campín. Este es uno de los duelos más llamativos de la jornada con dos equipos históricos. El sábado también se jugarán Jaguares vs Millonarios y Atlético Nacional vs Unión Magdalena.

Los bogotanos vienen de 3 partidos sin conseguir la victoria con dos derrotas y un empate. El equipo de Martín Cardetti es el segundo con más remates al arco con 34 disparos, de esos 10 han sido goles y al mismo tiempo han recibido 10 anotaciones.

La principal novedad en Santa Fe es el regreso de Leandro Castellanos, arquero y capitán del equipo que no pudo jugar el partido anterior por lesión. También vuelve el lateral Dairon Mosquera, mientras que Wilson Morelo y Wilfrido de la Rosa no serán de la partida.

El Medellín cuenta con el goleador del campeonato, Luciano Pons con 6 anotaciones. Los dirigidos por Julio Comesaña tienen la tarea pendiente de sumar como visitantes ya que han perdido sus tres partidos y vienen de una importante victoria ante Junior. Santa Fe debe ganar para volver a meterse entre los ocho, es noveno con 9 puntos. El DIM es quinto con 12 unidades.

La última vez que el 'poderoso' le ganó en El Campín a Santa Fe fue en 2017. El partido inicia este sábado a las 4:05 pm y ustedes podrán vivirlo por el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.

Estos son los 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨 por el DT Martín Cardettí 🇮🇩 para la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟖 de la Liga BetPlay 2022-1.



¡VAMOS LEÓN 🦁! pic.twitter.com/qNuH3Uj9X3 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 18, 2022