Christian Nodal ya sacó su primera canción de despecho tras terminar con Belinda

Christian Nodal y Belinda fueron tendencia en los últimos días tras confirmarse la ruptura amorosa de estos dos artistas, quienes ya llevaban un buen tiempo juntos. Nodal, incluso, se había tatuado en referencia a su pareja de este entonces.

Sin embargo, la relación llegó a su fin y los dos artistas lo hicieron público, enviándole un saludo a los fans y dejando en el aire un buen ambiente entre los dos, a pesar de los supuestos rumores de una ruptura por dinero y temas económicos, así como de infidelidad.

Este viernes, Nodal sorprendió a sus fans al publicar una canción nueva de desamor. Recordemos que este artista llevaba ya algunos meses sin una canción nueva, por lo que el impacto cayó en las redes sociales.

"Ya no somos ni seremos" fue la canción que publicó este artista este viernes, por lo que incluso algunos usuarios mencionaron que la ruptura no podría ser cierta y que sería solo marketing. Sin embargo, no hay confirmación de esto.