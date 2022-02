Esperanza Gómez pide a hijo de Roy Barreras rectificar señalamiento público

Roy Alejandro Barreras, director de Planeación Municipal de Cali e hijo del congresista y miembro del Pacto Histórico Roy Barreras, compartió en Twitter, una solicitud realizada a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de esa ciudad para adelantar controles a una obra que, según él, no cuenta con licencia y pertenece a la empresa “Diamond Girls”, la cual relaciona directamente con la actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez.

Acusación en contra de Esperanza Gómez / Tomada de la cuenta oficial de Roy Alejandro Barreras

Podría interesarle: Esperanza Gómez muestra rutina fit, pero prestan atención a sus atributos

La acusación no tardó en generar una respuesta por parte de la creadora de contenido xxx, que negó ser propietaria de la obra y aclaró que hace más de tres meses está desligada de la empresa. No sin antes reprochar al funcionario por buscar notoriedad en época de elecciones a costa de su imagen y no corroborar la información que publica:

Podría interesarle: Esperanza Gómez explica su famosa frase y cuenta detalles de su carrera

“Creo que el deber de los ciudadanos - más de aquellos que tienen una participación activa en el escenario político - es, antes de realizar cualquier tipo de denuncia ciudadana, efectuar una investigación seria y profunda de todos las circunstancias que envuelven los actos que pudiesen ser objeto de reproche” y continuó “causa curiosidad como se emite una denuncia ciudadana y la misma no se acompaña de ninguna clase de prueba - más allá de la percepción subjetiva de un tercero –”.

Para terminar recalcando que espera que el tweet sea eliminado y se esclarezca públicamente la información, que por el momento, sigue en el perfil de Barreras.