Hayder Palacio y Alex Comas le dan un ultimátum a Juan Cruz Real

Junior ha perdido sus cuatro partidos de visitante en la Liga de Colombia. Sus rivales fueron: Atlético Nacional, Santa Fe, Once Caldas y Medellín. De otro lado, en casa sí ha podido conseguir victorias ante Patriotas, La Equidad y Águilas Doradas.

En charla con El Alargue de caracol radio hicieron su análisis dos exjugadores del 'tiburón': Alex Comas y Hayder Palacio. Ambos fueron muy críticos con el técnico Juan Cruz Real, más allá de los resultados por el nivel de juego. Además, coincidieron en que podrían ser sus últimos días.

"Este no era el hombre y cada vez me convenzo más, esta es una plaza muy especial. El jugador, la cultura, no cualquiera puede manejarlo", dijo Alex Comas que habló de la impaciencia que sintió en el partido del Junior ante el Medellín por el trabajo defensivo.

"Si el profesor el domingo no tiene un buen resultado él mismo debe de echarse a un costado. El equipo no está jugando a nada, es un equipo desordenado, es un equipo sin brújula y es difícil que eso vaya a cambiar. Eso sería lo mejor para él y la afición", opinó Hayder Palacio.

Junior tiene dos duras pruebas en los próximos días. El domingo recibe al América y el sábado visita al Tolima. Sin duda serán partidos definitivos para el club barranquillero.