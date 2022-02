Se estrena en Colombia la controversial película ‘Benedetta’

Después de competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes del 2021 y su paso por festivales como el de Nueva York y San Sebastián, Paul Verhoeven, estrena en salas de cine colombianas la cinta francesa ‘Benedetta’ que transcurre en Italia en el siglo XVII.

Con un guion de David Birke y Paul Verhoeven además protagonizada por Virginie Efira, Daphne Patakia y Charlotte Rampling, ‘Benedetta’, cuenta la historia real de la controversial monja mística Benedetta Carlini (1591-1661) quien tuvo visiones religiosas, la aparición de estigmas y experiencias lésbicas en el convento en donde habitaba, una historia sobre la sexualidad femenina, el erotismo, el poder de la Iglesia y la represión.

‘Benedetta’ es una adaptación de la novela ‘Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)’, escrita por la historiadora y académica Judith C. Brown quien investigó la vida de la monja mística, en torno a la sexualidad en un convento.

El polémico, controvertido y gran director de cine de origen holandés, Paul Verhoeven es conocido por cintas como ‘RoboCop’ de 1987, ‘El Vengador del Futuro’ de 1990 y otras más arriesgadas como 'Bajos instintos' de 1992, protagonizada por Sharon Stone y el drama erótico 'Showgirls' de 1995.

Gracias a Babilla Ciné, ‘Benedetta’ de 131 minutos, se presenta en salas de cine de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, con una trama que mezcla religión con sexo y lesbianismo.