"Las mujeres que se hacen violar": el lápsus de Ingrid Betancourt / ()

En medio de un debate presidencial de la Universidad Sergio Arboleda, la precandidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, causó polémica por una afirmación sobre los temas de inseguridad y violencia sexual contra las mujeres. Aseguró que 'se hacen violar'.

Al ser cuestionada sobre si implementaría una reforma a la justicia para frenar estos hechos, respondió que "yo enfocaría la solución en prevención. Muchas nos damos cuenta, sobretodo en los barrios populares, que las mujeres que se hacen violar, se hacen violar por gente muy cercana a la familia, o se hacen seguir por delincuentes que siguen su ruta, saben por dónde van a pasar y son depredadores que las están persiguiendo y ellas están totalmente desprotegidas".

Sin embargo posteriormente, tras ser criticada por el precandidato del Pacto Histórico Camilo Romero, Betancourt aclaró que se trató de un error al expresarse. "Primero, excusarme porque efectivamente sentí que había una incomodidad en la sala y no entendí qué era lo que estaba pasando. Cuando estaba expresando esto, obviamente quería decir que las mujeres, cuando están este espacio, son víctimas de estas agresiones".

Y explicó que "esto no quiere decir que ellas busquen ser víctimas. Para nada. Lo que pasa es que obviamente en un espacio en el cual la mujer es excluida y está desprotegida, ella no tiene la posibilidad de buscar ni en su familia. Por eso queremos construir unos sitios donde puedan buscar protección. Me excuso si me expresé de una manera incorrecta".

En el marco del debate, se discutieron otros temas como la corrupción, el uso del glifosato, el hambre, la violencia en los territorios y, por supuesto la reforma a la justicia, en donde también fue controversial el planteamiento que hizo el precandidato del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, de trasladar la Fiscalía a la rama ejecutiva.