De no creer: Christian Nodal y Belinda terminaron su relación

El cantante mexicano Christian Nodal ha roto el silencio y confirmó que su relación con Belinda ha llegado a su fin. Su mensaje público generó una ola de reacciones de sus seguidores y otros cientos de internautas que viralizaron sus reacciones en las redes sociales.



"Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso (Con Belinda) y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo", escribió Nodal en una de sus historias de Instagram.

En la misma publicación, Nodal indica que fue una decisión que ambos tomaron y que "cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también". Además, pidió a los medios de comunicación respeto, adelantando que no hablará más sobre el tema.

Nodal no dio más detalles sobre el motivo que les hizo tomar esta decisión y Belinda tampoco se ha pronunciado al respecto, pero su ruptura se da en medio de fuertes rumores de que la pareja se habría separado luego de que Belinda le pidiera a Nodal un préstamo de cuatro millones de dólares.



Belinda supuestamente tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México que asciende a medio millón de dólares y también tiene una deuda alta por la compra de su casa.

Aunque muchos esperaban la confirmación de la ruptura de la pareja, los internautas no han desperdiciado la oportunidad para llenar las redes con sus ocurrentes reacciones.

This is how I found out Belinda and Christian Nodal broke up